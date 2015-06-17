Ruili Airlines kauft 30 Boeing 737 MAX

Ruili Airlines Boeing 737 MAX (Foto: Boeing Concept)

Ruili Airlines aus China hat an der Paris Air Show bei Boeing eine Kaufabsichtserklärung für 30 Boeing 737 MAX unterzeichnet.

Die dreißig Boeing 737 MAX werden in Zusammenarbeit mit AVIC International Leasing finanziert. Nach den aktuellen Listenpreisen kosten dreißig Boeing 737 MAX 8 momentan 3,2 Milliarden US Dollar. Angetrieben werden die Flugzeuge durch LEAP-1B Triebwerke von CFM International, CFM International beziffert den Wert der Bestellung aus China mit 810 Millionen US Dollar. Dieser Auftrag muss noch von der chinesischen Regierung abgesegnet werden.

Ruili Airlines ist ein Newcomer, die Airline ging im Februar 2014 an den Start und betreibt momentan fünf Boeing 737 Verkehrsflugzeuge. Die Flotte der privaten Airline soll bis im Jahr 2020 auf 26 Maschinen anwachsen.