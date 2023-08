Ruag kann weitere Dornier 228 verkaufen

Ruag Aviation zeigt auf der ILA im Static Display und im Flugprogramm das 19sitzige Kleinverkehrsflugzeug Dornier 228 Next Generation und konnte auch einen neuen Verkaufserfolg vermelden.

Unmittelbar vor Beginn der Messe hat das Unternehmen mit einem nicht genannten, asiatischen Kunden einen Kaufvertrag für eine Maschine unterzeichnen können, die in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres ausgeliefert werden soll. Am 31. August war ein Flugzeug an die deutsche Marine übergeben worden, wo es nach 21 Jahren ein Exemplar des Originalmusters ablöst und zur Überwachung des Umweltschutzes auf Nord- und Ostsee eingesetzt wird.