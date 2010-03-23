Royal Jordanien erhält neue Flugzeuge

Royal Jordanian Airlines Airbus A320 (Foto: Aero Icarus ZRH)

Am 21. Mair 2010 soll Royal Jordanien zwei neue Airbus A330 erhalten. Im Laufe des Jahres kommt ausserdem eine neue Embraer 175 Maschine hinzu.

Die Airbus Maschinen sollen für die zunehmende Anzahl der Flüge in Destinationen im Fernen Osten und auf der London Route eingesetzt werden. Die Embraer 175 kommt auf regionalen Strecken zum Einsatz. Royal Jordanien betreibt zurzeit sieben Embraer der Typen 195 und 175. Mit den beiden Airbus Flugzeugen soll ein Teil des Streckennetzes abgedeckt werden, der eigentlich für die elf Dreamliner vorgesehen war, deren Lieferungen im Zuge der Verspätungen erst 2013 statt 2011 anfangen werden.