Royal Jordanian fliegt gewinnbringend

Royal Jordanian Airlines kann die ersten neun Monate des Jahres mit einem Gewinn von US$35,7 Millionen abschliessen.

Die Airline erholt sich damit vom letztjährigen Verlust in der Höhe von US$5,3 Millionen. Allein im dritten Quartal erzielte sie einen Gewinn von rund US$25,1 Millionen. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen die Einnahmen um 16 Prozent auf US$634 Millionen zurück, doch da auch die Treibstoffkosten und Aufwände im operativen Bereich stark gesunken sind, erwirtschaftete die Royal Jordanian Airlines einen Gewinn. Die Kapazität schrumpfte um vier Prozent und die Passagierzahlen gingen um drei Prozent zurück. Auch die Auslastung sank um acht Prozentpunkte auf 67 Prozent.



