Royal Air Maroc übernimmt ATR 72-600

Die Royal Air Maroc konnte am 19. August 2011 ihre ersten beiden ATR 72-600 in Empfang nehmen.

Die feierliche Übergabezeremonie fand im ATR Hauptsitz Toulouse statt, mit dieser Übernahme wird die Royal Air Maroc zu der ersten ATR 72-600 Betreiberin. Marokkos Flag Carrier hat im Jahr 2009 vier ATR 72-600 und zwei ATR 42-600 im Wert von 125 Millionen US Dollar bestellt. Die ATR Turboprops werden bei Royal Air Maroc hauptsächlich auf Nebenrouten im Inland und ins angrenzende Ausland eingesetzt.