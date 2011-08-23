Fliegerweb logo

Royal Air Maroc übernimmt ATR 72-600

23.08.2011 EK
ATR72600_AirMaroc_400x263

Die Royal Air Maroc konnte am 19. August 2011 ihre ersten beiden ATR 72-600 in Empfang nehmen.

Die feierliche Übergabezeremonie fand im ATR Hauptsitz Toulouse statt, mit dieser Übernahme wird die Royal Air Maroc zu der ersten ATR 72-600 Betreiberin. Marokkos Flag Carrier hat im Jahr 2009 vier ATR 72-600 und zwei ATR 42-600 im Wert von 125 Millionen US Dollar bestellt. Die ATR Turboprops werden bei Royal Air Maroc hauptsächlich auf Nebenrouten im Inland und ins angrenzende Ausland eingesetzt.
Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.