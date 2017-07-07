Rostock-Laage präsentiert Passagierplus

Rostock Airport (Foto: Rostock Airport)

In den ersten sechs Monaten des aktuellen Jahres konnte der Flughafen Rostock-Laage sein Verkehrswachstum fortsetzen.

Auf 103.003 Passagiere kann der Airport Rostock-Laage trotz einer dreiwöchigen Bahnschließung aufgrund von Bauarbeiten im Frühjahr dieses Jahres zurückblicken. Dies sind 14,06 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Entscheidend für diese positive Entwicklung ist die mittlerweile ganzjährige Stationierung eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Germania, wodurch die Anzahl der Flugziele und Frequenzen im Bereich Urlaubsverkehr deutlich erhöht werden konnte. Zusätzlich wird die positive Entwicklung des Flughafens Rostock-Laage durch die Städteverbindungen nach Wien und Zürich gestärkt. Er ist damit auch für touristische Incomingverkehre nach Mecklenburg-Vorpommern wichtig. Auf Grund des früheren Beginns der Kreuzfahrtsaison der Reedereien Costa, MSC und Pullmantur in Rostock-Warnemünde übertrafen die Charterzubringerverkehre aus Italien, Spanien und Frankreich ebenfalls die Vorjahreszahlen deutlich. Zudem trug die Frequenzerhöhung der Geschäftsreiseverbindung nach München zu diesem verbesserten Ergebnis bei. Diese Verbindung wird mittlerweile zweimal täglich von bmi regional bedient.

Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage, dazu: „Trotz der baubedingten dreiwöchigen Schließung der Start- und Landebahn und der damit verbundenen Flugausfälle bestätigt der Flughafen seinen positiven Trend im Passagierwachstum. Grundlage dafür ist unser strategischer Ansatz, das Angebot an Geschäftsreiseverbindungen weiter zu verdichten, interessante touristische Quellmärkte für die Ostseeregion durch Incomingverkehre zu erschließen und nicht zuletzt auch ein attraktives Flugangebot für Urlauber aus Mecklenburg-Vorpommern bereitzuhalten.“

Flughafen Rostock-Laage