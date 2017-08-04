Rostock-Laage meldet Rekordzahlen

Rostock Airport (Foto: Rostock Airport)

Nachdem der Flughafen Rostock-Laage bereits im Juli 2016 einen Passagierrekord vermeldete, wurde dieses Ergebnis im Juli 2017 noch einmal um 7,77% übertroffen.

Insgesamt flogen 54.533 Passagiere ab Rostock-Laage zwischen dem 1. Juli und dem 31. Juli 2017. Ein Ergebnis, welches die positive Entwicklung der letzten Monate bestätigt.

Träger der Entwicklung sind im Juli Ferienflugreisen von Reisenden ab Rostock. Die Grundlage für die deutliche Steigerung von 44% zum Vorjahr ist die ganzjährige Stationierung eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Germania. Dadurch konnte die Anzahl der Flugziele und Frequenzen deutlich erhöht werden. Insgesamt 12 Mal pro Woche startet Germania zu beliebten Warmwasserzielen wie z.B. ins türkische Antalya und ägyptische Hurghada, an das Schwarze Meer nach Burgas und Varna, auf die griechischen Inseln Kreta, Kos und Rhodos, sowie sogar viermal wöchentlich nach Mallorca. Auch die beiden neu etablierten Städteverbindungen der Germania nach Zürich und Wien tragen zum Ergebnis bei.

Die Kreuzfahrtzubringerflüge generieren hohe Passagierzahlen. In diesem Sommer werden diese Flüge für die Reedereien Pullmantur, MSC und Costa organisiert. Mit hohen Passagiervolumina agieren die Reedereien am Standort Warnemünde, was sich in den Passagierzahlen widerspiegelt. Im Monat Juli nutzten 27.216 Kreuzfahrtgäste mit Charterzubringerverkehren aus und nach Italien, Spanien und Frankreich den Flughafen Rostock-Laage, um Ihre Kreuzfahrt in Warnemünde zu beginnen oder nach dieser wieder die Heimreise anzutreten.

Flughafen Rostock-Laage