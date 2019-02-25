Rostock-Laage bekommt neue Airline

Rostock Airport (Foto: Rostock Airport)

Der Flughafen Rostock-Laage heißt die Fluggesellschaft Corendon Airlines herzlich willkommen.

Die Fluggesellschaft fliegt ab dem 14. April bis Ende Oktober immer dienstags und sonntags in das beliebte Ferienziel Antalya.

Die zur niederländisch-türkischen Corendon Touristic Gruppe gehörende Charterfluggesellschaft Corendon Airlines wird bereits ab dem 14. April jeden Dienstag und Sonntag um 19.45Uhr ab Rostock starten mit Ankunft um 0.20 Uhr in Antalya. Der Rückflug erfolgt von Antalya um 16.00 Uhr mit Ankunft um 18.45 Uhr in Rostock-Laage. Die Airline agiert aus Ihrer türkischen Basis in Antalya heraus. Zum Einsatz kommt dabei eine BOING 737-800 mit 189 Sitzplätzen

Dörthe Hausmann, Geschäftsführerin des Flughafens Rostock-Laage dazu: „Wir freuen uns, dass wir mit Corendon Airlines einen zuverlässigen und qualitativ hochwertigen Airline-Partner für den Flughafen Rostock-Laage gewinnen konnten. Damit schaffen wir attraktive touristische Reisemöglichkeiten zu einem besonders beliebten Ziel unserer Kunden in Mecklenburg – Vorpommern.“

Deutschland-Manager der Corendon Airlines, Thomas Braun: „Mit der Übernahme der wichtigen Antalya-Strecke werden wir einen Teil des touristischen Sommers in der Region Mecklenburg-Vorpommern absichern und binden den Flughafen in das Corendon Airlines-Streckennetz ein. Wir freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Partnerschaft in Rostock-Laage.“

Flughafen Rostock