Rolly-Royce unterzeichnet Vertrag mit HNA Group

Am Freitag schloss Rolls-Royce einen Vertrag in der Höhe von US$ 1,2 Milliarden mit der chinesischen Firma HNA Group ab.

Der Motorenhersteller wird die HNA Group mit Trent 700ER Motoren ausstatten, die die neue Flotte der Hong Kong Airlines, bestehend aus zwanzig Airbus A330, unterstützen sollen. Der Vertrag wurde anlässlich eines Treffens des chinesischen Handelsministers Chen Deming und des britischen Sekretärs Peter Mandelson in London unterzeichnet. Der Deal findet viel Beachtung in der Öffentlichkeit und den Medien, was zeigt, wie wichtig den Chinesen die Zusammenarbeit mit Grossbritannien ist, so Mandelson. HNA ist der grösste Aktionär der Hong Kong Airlines.