Rolls-Royce und BA starten Versuchsprogramm für Alternativtreibstoffe

Rolls-Royce und British Airways kündigten ein Versuchsprogramm für alternative Treibstoffe an, um Alternativen zum Standarttreibstoff Kerosin zu finden.

Der Triebwerkproduzent und die Fluggesellschaft wollen gemeinsam ein Ausschreibungsverfahren für Lieferanten von Proben für die Tests initialisieren. Bis zu vier verschiedene Alternativtreibstoffe sollen getestet werden. Die Versuche werden an einer Rolls-Royce RB 211 in einer BA 747 im Indoor Motorenprüfstand auf der Rolls Royce Anlage in Derby stattfinden. Getestet wird die ganze Bandbreite der Maschineneinstellung: Leerlauf, Beschleunigung, Start und Flug. Bis März 2009 sollen die Versuche abgeschlossen sein. Auch Air New Zealand, Continental Airlines, Japan Airlines und JetBlue Airways haben Biotreibstofftests angekündigt.