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Robin Hood Airline vor dem aus

24.08.2011 BGRO
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Die kleine Fluggesellschaft aus der Steiermark musste am Dienstagmorgen Konkurs anmelden, die Airline kämpfte seit ihrer Gründung mit finanziellen Problemen.

Scheinbar ist das Ende von Robin Hood mit diesem Insolvenzantrag nun definitiv eingeläutet worden, die Flüge von Graz über Linz nach Zürich sind gestrichen und die Fluggesellschaft hat ihre Internetseite geschlossen. Robin Hood Airline ist 2007 ab Graz an den Start gegangen und hat zwei Saab 340 betrieben. Die Paradestrecke war von Graz über Linz nach Zürich. Bereits 2010 musste Robin Hood Airlines saniert werden.
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