Riyadh Air kauft weitere Boeing 787

Riyadh Air Boeing 787 Dreamliner (Foto: Boeing)

Riyadh Air hat Optionen für 28 Boeing 787-9 Dreamliner in Festaufträge umgewandelt und davon 20 Optionen in die größere Boeing 787-10 gewechselt.

Riyadh Air, die neue nationale Fluggesellschaft des Königreichs Saudi-Arabien, und Boeing gaben heute bekannt, dass die Airline im Rahmen ihres Wachstumsplans Optionen für 28 weitere Boeing 787 Dreamliner ausübt. Die Optionen wurden in eine Bestellung im Jahr 2023 eingehandelt.

Riyadh Air hat bereits sechs Boeing 787-9 Dreamliner in Empfang genommen und bedient damit bereits sechs Städte. Die Vereinbarung bekräftigt Riyadh Airs Plan, bis 2030 mit einer wachsenden Flotte über 100 globale Ziele anfliegen zu wollen.