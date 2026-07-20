Riyadh Air bestellt weitere Airbus A350-1000

Airbus A350-1000 Riyadh Air (Foto: Airbus)

Riyadh Air hat eine Bestellung von sechs weiteren Airbus A350-1000 bestätigt und damit ihre Gesamtbestellung auf 31 Flugzeuge dieses Typs erhöht.

Die Vereinbarung ergänzt die ursprüngliche Bestellung von bis zu 50 A350-1000, die die Airline für 2025 angekündigt hatte. Riyadh Air wird die erste Fluggesellschaft Saudi-Arabiens sein, die den Airbus A350-1000 einsetzt und das Flugzeug zur Unterstützung ihrer internationalen Wachstumsambitionen sowie der Ziele der Vision 2030 des Königreichs nutzen wird.

Der A350 ist das modernste Großraumflugzeug der Welt und für Nonstop-Flüge von bis zu 9.700 Seemeilen (18.000 Kilometer) ausgelegt. Das Flugzeug verfügt über modernste Technologien und eine optimierte Aerodynamik, die ein Höchstmaß an Effizienz und Komfort bieten. Die Triebwerke der neuesten Generation von Rolls-Royce und der Einsatz von Leichtbaumaterialien ermöglichen einen um 25 Prozent geringeren Treibstoffverbrauch, niedrigere Betriebskosten und reduzierte CO₂-Emissionen im Vergleich zu Konkurrenzmodellen der vorherigen Generation.