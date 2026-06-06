Riyadh Air übernimmt die ersten Boeing 787 Dreamliner

Riyadh Air übernimmt Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Boeing)

Riyadh Air hat ihre ersten beiden Boeing 787-9 Dreamliner übernommen und damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur Aufnahme des kommerziellen Flugbetriebs erreicht.

Die Flugzeuge trafen am 5. Juni in Riad ein und sind die ersten Auslieferungen aus der Bestellung von bis zu 72 Boeing 787. Die Dreamliner werden das Rückgrat der Flotte von Riyadh Air bilden und sowohl regionale als auch Langstreckenflüge anbieten.

„Dies ist ein historischer Moment für uns und die saudische Luftfahrt“, sagte Tony Douglas, CEO von Riyadh Air. „Wir bauen nicht nur eine Fluggesellschaft auf, sondern schaffen ein neues Tor zur Welt, das das Königreich verbindet.“

Die Auslieferungen unterstützen Saudi-Arabiens ambitionierte Wachstumspläne für die Luftfahrt im Rahmen der Vision 2030. Das Königreich strebt an, bis zum Ende des Jahrzehnts jährlich 150 Millionen Besucher anzuziehen und 330 Millionen Passagiere abzufertigen.

Boeing erklärte, die Treibstoffeffizienz, die operative Flexibilität und der Passagierkomfort der 787 machten sie ideal für die Expansionsstrategie von Riyadh Air. Stephanie Pope, Präsidentin und CEO von Boeing Commercial Airplanes, erklärte, die Flugzeuge würden der Fluggesellschaft helfen, „modernes Reisen auf Weltklasseniveau“ anzubieten und gleichzeitig neue Verbindungen für Saudi-Arabien zu eröffnen.

Riyadh Air plant, bis 2030 über 100 Ziele anzufliegen und Riad mit wichtigen Städten in Europa, Asien, Afrika und Nordamerika zu verbinden. Zu den ersten Strecken sollen London, Kairo und Dschidda gehören.

Die Ankunft der ersten Dreamliner bringt Riyadh Air der Aufnahme des Flugbetriebs einen bedeutenden Schritt näher und unterstreicht Saudi-Arabiens Entschlossenheit, Riad zu einem wichtigen globalen Luftfahrtdrehkreuz zu entwickeln.