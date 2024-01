Richter blockieren Spirit Übernahme durch JetBlue

Airbus A320neo Spirit Airlines (Foto: Team AeroSpot)

JetBlue möchte den Ultra Low-Cost-Carrier Spirit Airlines übernehmen, ein Gericht in den Vereinigten Staaten blockiert die Übernahme.

Die Wettbewerbshüter in den Vereinigten Staaten finden den Einstieg von JetBlue Airways bei Spirit Airlines nicht so gut, es schade dem Wettbewerb und sei den tiefen Ticket Preisen abträglich, so sehen es nun auch einige Richter in den Vereinigten Staaten und blockieren den Deal. JetBlue und Spirit sind hier anderer Meinung und werden die negativen Urteile nicht so einfach hinnehmen. Auf der einen Seite verstehen wir die Wettbewerbshüter in den USA, diese stehen für tiefe Preise und einen gesunden Wettbewerb ein, auf der anderen Seite muss man in Erwägung ziehen, ob es sinnvoll ist, eine Fluggesellschaft in den Ruin zu treiben, wenn eine Fusion nachhaltig die bessere Lösung wäre. Die Geschichte bei dieser Übernahme ist noch nicht fertig geschrieben, wir sind gespannt, wie es weiter geht.