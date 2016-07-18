Rhein-Neckar Air bedient Münster Osnabrück-Sylt

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am Samstag, den 16.Juli, startete Rhein-Neckar Air erstmals von Münster Osnabrück nach Westerland auf Sylt.

Ab sofort fliegt diese innovative Regionalfluggesellschaft aus Mannheim jeden Samstag vom FMO an die Nordsee. Geht es im touristischen Segment ab Münster/Osnabrück überwiegend in den Süden, so erschließt Rhein-Neckar Air damit auch ein Ferienziel im Norden Deutschlands. Zum Einsatz kommt eine 31-sitzige Dornier 328-100, der Abflug erfolgt jeden Samstag um 12:15 Uhr.

Der Flug auf die Insel dauert nur knapp 60 Minuten, nicht zu vergleichen mit einer mehr als sechsstündigen Auto- oder Bahnfahrt. Die Rückflüge ab Westerland starten immer um 10:45 Uhr mit Rückankunft am FMO um 11:45 Uhr.

Flughafen Münster Osnabrück