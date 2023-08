Rettung für Alitalia

Die schwer angeschlagene italienische Airline Alitalia soll mit rund 1.5 Milliarden Euro und mit dem Kauf der Airline Air-One gerettet werden.

Jetzt wollen italienische Unternehmer und Banken mit einer Finanzspritze von rund 1.5 Milliarden, die Airline Alitalia retten. Zusätzlich soll die Fluglinie Air-One an Alitalia verkauft werden. Kostenpunkt etwa 300 Millionen Euro. Der Air-One Eigner, Carlo Toto, hat sich schon früher einmal mit Silvio Berlusconi zusammen um den Kauf der italienischen Staatsairline bemüht. Der jetzige Plan sieht nun gerade das umgekehrte Szenario vor. Piaggio-Hauptaktionär Roberto Colaninno will zusammen mit anderen Geschäftsleuten ein Unternehmen gründen, das den Milliardenbetrag zur Verfügung stellt. Wir von FliegerWeb sind gespannt wie es in dem Alitalia Krimi weiter geht, können uns aber schlecht vorstellen, dass sich Air One ohne Wiederstand durch einen Ankauf von Alitalia vom Markt drängen lässt.