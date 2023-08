Retter steigt bei Jade Cargo aus

ATW Online berichtet, dass die UniTop Group den Restrukturierungsplan von Jade Cargo verworfen hat und als Retter der Frachtfluggesellschaft aus Shenzhen aussteigen will.

