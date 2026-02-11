Retro Airbus A350 von Cathay Pacific

Retro Airbus A350-900 Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum von Cathay Pacific im Jahr 2026 präsentierte die Fluggesellschaft kürzlich einen Airbus A350 in einer besonderen Retro-Lackierung.

Der Airbus A350-941, B-LRJ (Seriennummer 61), erstrahlt in dem beliebten grün-weißen „Salatblatt-Sandwich“-Design der Airline, kombiniert mit dem Jubiläumslogo. Die Fluggesellschaft gab bekannt, dass auch eine ihrer Boeing 747-Frachtmaschinen diese Lackierung erhalten wird.

Der speziell lackierte A350 wurde am 6. Januar 2025 als Auftakt der Feierlichkeiten zu „80 Jahre zusammen“ vorgestellt. Die Airline erklärte: