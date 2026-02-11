Fliegerweb logo

Retro Airbus A350 von Cathay Pacific

11.02.2026 PS
Retro Cathay Pacific Airbus A350900
Retro Airbus A350-900 Cathay Pacific (Foto: Cathay Pacific)

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 80-jährigen Jubiläum von Cathay Pacific im Jahr 2026 präsentierte die Fluggesellschaft kürzlich einen Airbus A350 in einer besonderen Retro-Lackierung.

Der Airbus A350-941, B-LRJ (Seriennummer 61), erstrahlt in dem beliebten grün-weißen „Salatblatt-Sandwich“-Design der Airline, kombiniert mit dem Jubiläumslogo. Die Fluggesellschaft gab bekannt, dass auch eine ihrer Boeing 747-Frachtmaschinen diese Lackierung erhalten wird.

Der speziell lackierte A350 wurde am 6. Januar 2025 als Auftakt der Feierlichkeiten zu „80 Jahre zusammen“ vorgestellt. Die Airline erklärte:

Die Lackierung ist eine Hommage an das beliebte grün-weiße Streifenmuster und spiegelt Cathays traditionsreiche Geschichte wider, während sie gleichzeitig ihr kontinuierliches Wachstum und ihren Fortschritt symbolisiert.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.