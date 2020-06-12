Restaurant am Flughafen Graz öffnet wieder

Graz Airport (Foto: Graz Airport)

Pünktlich zum Vatertag am 14. Juni öffnet das Restaurant Globetrotter am Flughafen Graz wieder seine Pforten und das mit einem Vatertags-Brunch.

Auch das Restaurant Globetrotter am Flughafen Graz musste Corona-bedingt schließen. Jetzt heißt es aber wieder: Genießen und abheben!

„Mein Team und ich freuen uns sehr, die Tische wieder decken, die Kochlöffel wieder schwingen und unsere Gäste wieder willkommen heißen und umsorgen zu dürfen“, erklärt Jürgen Kahl, Unit Manager von Lagardère Travel Retail Austria. „Natürlich stehen wir auch wieder für Veranstaltungen bereit!“

Gastgeber aus Leidenschaft

Wer die Kulinarik rund um Jürgen Kahl und sein Team kennt, weiß was ihn erwartet - Essen vom Feinsten mit perfektem Service und herzlicher Gastfreundschaft.

Stammkunden kennen das moderne und zeitgemäße Ambiente bereits. Neben internationalen à la Carte Gerichten kann man dienstags ab 19 Uhr das italienische Buffet „Dolce Vita“ und sonntags ab 11 Uhr den Champagner Brunch genießen. Die weitläufige und chillige Terrasse besticht nicht nur durch den einzigartigen Blick auf das Vorfeld, sondern ist auch der perfekte Ort für einen erfrischenden Sundowner.

Die Gäste sollen sich wohl und sicher fühlen

Die Corona-Zwangspause wurde genutzt, um sich auf die neue Normalität einzustellen. Trotz der gesetzlichen Auflagen wird den Gästen mit genügend Sicherheitsabstand und Hygienemaßnahmen ein angenehmer Aufenthalt beschert.

Bis auf Weiteres ist das Restaurant an 5 Tagen die Woche geöffnet:

Montag und Mittwoch: Ruhetag

Dienstag: 11:00 – 21:30 (Dolce Vita am Abend)

Donnerstag – Samstag: 11:00 – 17:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 19:00 Uhr (Champagnerbrunch)

Flughafen Graz