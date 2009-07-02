Republic meldet Juni Zahlen

Republic Airways hat ihre Verkehrszahlen für den Monat Juni veröffentlicht.

Die Airline erreichte im vergangenen Monat 907,4 Millionen RPMS, dies entspricht einem Anstieg um 4,5 Prozent im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres. Die Kapazität stieg ebenfalls um 3,5 Prozent auf 1,14 Milliarden ASMs und auch die Auslastung verbesserte sich um 0,8 Prozentpunkte auf 79,3 Prozent. Republic Airways transportierte rund 1,8 Millionen Passagiere, dies ist eine Verbesserung um 3,2 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat des Vorjahres.