Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat September 2012 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im September einen Rückgang der Nachfrage um fünf Prozentpunkte auf 1,616 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresseptember mit 1,980 Milliarden Sitzplatzmeilen um sieben Prozentpunkte zurückgefahren. Die Auslastung hat sich mit 82 Prozent um zwei Prozentpunkte verbessert. Mit 2,480 Millionen Passagieren stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat September fünf Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 8,181 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies waren vier Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.