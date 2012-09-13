Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat August 2012 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im August 2012 einen Rückgang der Nachfrage um drei Prozentpunkte auf 1,908 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um sechs Prozentpunkte auf 2,226 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf 86 Prozent verbessert. Mit 2,854 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat August zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic konnte von Januar bis Ende August 20,573 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Minus von drei Prozentpunkten.