Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Oktober 2011 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im Oktober 2011 einen Rückgang der Nachfrage um drei Prozentpunkte auf 1,716 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde mit 2,104 Milliarden Sitzplatzmeilen gegenüber dem Vorjahresoktober um vier Prozent zurückgefahren. Die Auslastung konnte sich um einen Prozentpunkt auf 82 Prozent verbessern. Mit 2,635 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Oktober 2011 fünf Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.