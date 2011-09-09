Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat August 2011 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im August 2011 einen Rückgang der Nachfrage um ein Prozent auf 1,977 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde mit 2,355 Milliarden Sitzplatzmeilen gegenüber dem Vorjahresaugust um zwei Prozent zurückgefahren. Die Auslastung blieb mit 84 Prozent gleich wie im Vorjahresaugust. Mit 2,936 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat August 2011 zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.



