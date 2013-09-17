Republic Airways meldet weniger Verkehr

Republic Airways Holdings meldet für den Monat August 2013 bei reduziertem Angebot eine rückläufige Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im August 2013 einen Rückgang der Nachfrage um vier Prozent auf 1,834 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um drei Prozent auf 2,162 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf immer noch solide 85 Prozent verschlechtert. Mit 2,951 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat August drei Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic konnte von Januar bis Ende August 21,243 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von drei Prozent.