Republic Airways meldet rückläufige Zahlen

Republic Airways Embraer E-Jet (Foto: Republic Airways)

Mit 2,005 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat August zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im August 974 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren sechs Prozent weniger als im August zuvor. Die Kapazität wurde um sieben Prozent auf 1,219 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung konnte um einen Prozentpunkt auf 80 Prozent verbessert werden.

Mit Republic Airways flogen in den ersten acht Monaten des laufenden Jahres 14,956 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von einem Prozent.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.500 Mitarbeitern rund 240 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express.