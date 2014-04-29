Republic Airways meldet mehr Passagiere

Republic Airways Holdings meldet für den Monat März 2014 bei einem vergrösserten Angebot eine stärkere Nachfrage und mehr Passagiere.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im März 983,114 Millionen bezahlte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren vierzehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um zehn Prozent auf 1,235 Milliarden Sitzplatzmeilen vergrössert. Die Auslastung verbesserte sich von 77 auf 80 Prozent um drei Prozentpunkte. Mit 1,960 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat März zehn Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt mit 6.300 Mitarbeitern rund 250 Flugzeuge. Die Airline fliegt im Unterauftrag für American Eagle, Delta Connection, United Express und US Airways Express. Im ersten Quartal 2013 benutzten 5,138 Millionen Passagiere die Dienste von Republic Airways, das waren acht Prozent mehr als im ersten Quartal 2013.