Republic Airways meldet mehr Passagiere

Republic Airways Holdings meldet für den Monat November 2013 bei erhöhtem Angebot eine schlechtere Nachfrage. Bei den Passagierzahlen konnte die Airline jedoch um drei Prozent zulegen.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im November eine Verschlechterung der Nachfrage von einem Prozent auf 837,757 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde gegenüber dem Vorjahresnovember um drei Prozent auf 1,130 Milliarden ausgebaut. Die Auslastung ging um drei Prozentpunkte auf 74 Prozent zurück. Mit 1,767 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways drei Prozent mehr Passagier zu als im Vorjahresnovember. In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres flogen mit Republic Airways 19,611 Millionen Passagiere, sechs Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeitspanne. Republic Airways gibt jetzt die Passagierzahlen ohne Frontier Airlines an, die verkauft wurde.