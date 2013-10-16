Republic Airways meldet mehr Passagiere

Republic Airways Holdings meldet für den Monat September 2013 bei gleichem Angebot eine unveränderte Nachfrage. Die Airline konnte verglichen mit dem Vorjahresseptember jedoch sieben Prozent mehr Passagiere an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways musste im September eine Stagnation der Nachfrage hinnehmen, die Airline konnte am Markt 1,622 Milliarden Sitzplatzmeilen verkaufen. Die Kapazität hat sich gegenüber dem Vorjahresseptember ebenfalls nicht verändert, sie wurde bei mit 1,981 Milliarden Sitzplatzmeilen belassen. Die Auslastung blieb bei 82 Prozent ebenfalls unverändert. Mit 2,659 Millionen Passagieren stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat September sieben Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways konnte in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres 23,902 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies waren vier Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.