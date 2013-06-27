Republic Airways meldet mehr Passagiere

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Mai 2013 bei einem verkleinerten Angebot eine sinkende Nachfrage. Mit der Airline flogen jedoch acht Prozent mehr Passagiere als im Mai 2012.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Mai 1,735 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren ein Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um zwei Prozent auf 2,057 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 83 auf 84 Prozent. Mit 2,814 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Mai acht Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 285 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.