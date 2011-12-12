Republic Airways meldet bessere Nachfrage

Republic Airways Holdings meldet für den Monat November 2011 bei reduziertem Angebot eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im November 2011 eine verbesserte Nachfrage von zwei Prozentpunkten auf 1,652 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde mit 2,037 Milliarden Sitzplatzmeilen gegenüber dem Vorjahresnovember um zwei Prozent zurückgefahren. Die Auslastung stieg gegenüber dem Vorjahresnovember um drei Prozentpunkte auf 81 Prozent. Mit 2,504 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat November 2011 praktisch gleich viele Passagiere ein wie im gleichen Vorjahresmonat.