Republic Airways meldet bessere Februarzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Februar 2014 bei einem erhöhtem Angebot eine bessere Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways kann für den Februar einen Anstieg der Nachfrage um vierzehn Prozent auf 781,663 Millionen verkaufte Sitzplatzmeilen bekannt geben. Die Kapazität wurde um sieben Prozent auf 1,029 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung verbesserte sich von 72 auf 76 Prozent um vier Prozentpunkte. Mit 1,574 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Februar neun Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat.