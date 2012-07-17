Republic Airways meldet bessere Auslastung

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Juni 2012 bei einem verkleinerten Angebot eine gleichbleibende Nachfrage, dadurch konnte die Auslastung markant verbessert werden.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juni 1,863 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren praktisch gleich viele wie ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um fünf Prozentpunkte auf 2,171 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um fünf Prozentpunkte von 81 auf 86 Prozent. Mit 2,730 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juni fünf Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Mit Republic Airways flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 14,871 Millionen Passagiere, das entspricht einem Minus von zwei Prozentpunkten. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 264 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.