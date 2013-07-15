Republic Airways meldet bessere Auslastung

Republic Airways Holdings konnte die Auslastung gegenüber dem Vorjahresjuni um einen Prozentpunkt steigern.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Juni 2013 1,786 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren vier Prozent weniger als im Juni zuvor. Die Kapazität wurde um fünf Prozent auf 2,054 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt von 86 auf 87 Prozent. Mit 2,830 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat Juni vier Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Mit Republic Airways flogen in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 15,374 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von drei Prozent.

Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 285 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.