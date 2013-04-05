Republic Airways meldet Verkehrsrückgang

Republic Airways Holdings meldet für den Monat März 2013 bei einem verkleinerten Angebot eine schwächere Nachfrage.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im März 2013 1,681 Milliarden bezahlte Sitzplatzmeilen abfliegen, das waren 7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um 10 Prozentpunkte auf 2,032 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich von 80 auf 83 Prozent. Mit 2,648 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat März ein Prozent mehr Passagiere zu als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 280 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.