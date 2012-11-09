Republic Airways meldet Oktoberzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Oktober 2012 bei reduziertem Angebot eine gleichbleibende Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Oktober eine gleichbleibende Nachfrage von 1,719 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekanntgeben. Gegenüber dem Vorjahresoktober wurde die Kapazität um drei Prozentpunkte auf 2,036 Milliarden Sitzplatzmeilen zurückgefahren. Die Auslastung konnte sich um zwei Prozentpunkte auf 84 Prozent verbessern. Mit 2,657 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Oktober ein Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 25,710 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies waren zwei Prozentpunkte weniger als ein Jahr zuvor.