Republic Airways meldet Oktoberzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat Oktober 2013 bei erhöhtem Angebot eine gleichbleibende Nachfrage.

Die amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im Oktober eine gleichbleibende Nachfrage von 1,727 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen bekanntgeben. Gegenüber dem Vorjahresoktober wurde die Kapazität um zwei Prozent auf 2,078 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Auslastung ist um einen Prozentpunkt auf 83 Prozent zurück gegangen. Mit 2,853 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Oktober sieben Prozent mehr Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways konnte in den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres 26,755 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüssen, dies waren vier Prozent mehr als ein Jahr zuvor.