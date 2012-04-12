Republic Airways meldet Märzzahlen

Republic Airways Holdings meldet für den Monat März 2012 bei einem verkleinerten Angebot eine gleichbleibende Nachfrage.

Die US amerikanische Fluggesellschaft Republic Airways konnte im März 2012 1,810 Milliarden Sitzplatzmeilen abfliegen, das war praktisch gleich viel wie ein Jahr zuvor. Die Kapazität wurde um zwei Prozentpunkte auf 2,251 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Auslastung verbesserte sich von 78 auf 80 Prozent. Mit 2,615 Millionen Fluggästen stiegen bei Republic Airways im Berichtmonat März zwei Prozent weniger Passagiere ein als im gleichen Vorjahresmonat. Republic Airways hat ihren Hauptsitz in Indianapolis und betreibt eine Flotte bestehend aus 264 Flugzeugen. Die Airline fliegt im Unterauftrag für fünf Major Airlines in den USA. Die Holding Gesellschaft Republic Airways ist ebenfalls im Besitz von Frontier Airlines, Chautauqa Airlines und Shuttle America.