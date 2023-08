Republic Airways darf Frontier Airlines übernehmen

Republic Airways hat den Zuschlag zum Kauf der unter Gläubigerschutz fliegenden Frontier Airlines erhalten.

Im Bieterrennen befand sich noch Southwest Airlines, die für Frontier 170 Millionen US Dollar geboten hat. Republic Airways wird für Frontier Airlines lediglich 108 Millionen US Dollar bezahlen. Ausschlaggebend für den Zuschlag war, dass Republic Airways Frontier als eigenständige Fluggesellschaft ab Denver weiter betreiben wird. Southwest Airlines wollte die Flugoperation von Frontier innerhalb von zwei Jahren vollständig integrieren und die Mitarbeiter in ihr Unternehmen übernehmen. Republic Airways wird Frontier vollständig übernehmen, sobald sie aus Chapter 11 entlassen wird, dies soll noch in diesem Jahr geschehen.