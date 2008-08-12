Rentable Finnair erwartet hartes zweites Halbjahr

Finnair Airbus A320 (Archiv: Robert Kühni)

Auch im zweiten Quartal konnte Finnair einen Gewinn von netto EUR 13,9 Millionen (USD 20,9 Millionen) erzielen. Das sind aber 46,1 Prozent weniger als die EUR 25,8 Millionen der Vorjahresperiode.

Finnair erwartet zudem einen negativen vorsteuerlichen Gewinn, wenn der Airlinemarkt wegen zu grossem Angebot und zu geringer Nachfrage versagt. Die Einnahmen stiegen im zweiten Quartal um 1,5 Prozent auf EUR 546,1 Millionen und die Ausgaben nahmen im Jahresvergleich um 4,3 Prozent auf EUR 534,2 Millionen zu. Der Betriebsgewinn tauchte um 44,2 Prozent auf EUR 20,7 Millionen. Die Halbjahreseinnahmen von EUR 19,4 Millionen sind um 44,7 Prozent geringer als die EUR 35,1 Millionen im ersten Semester 2007. „Trotz der guten Vorlagen konnte sich Finnair nicht von den Entwicklungen der Branche abschotten,“ sagte CEO Jukka Hienonen und fügte an, dass sie mit den Angestellten Verhandlungen über Kosteneinsparungen anberaumt haben. „Entlassungen sind der letzte Schritt,“ versprach er.

