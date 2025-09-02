Rekordsommer am Dortmund Airport

Vorfeld Flughafen Dortmund (Foto: Flughafen Dortmund)

Die Sommerreisesaison neigt sich dem Ende entgegen und der Flughafen Dortmund resümiert die reisefreudigste Zeit des Jahres. Die Passagierzahlen haben das Vorjahresniveau deutlich übertroffen.

Über die sechswöchigen NRW-Sommerferien hinweg nutzten insgesamt 494.122 Reisende den Dortmunder Flughafen. Damit geht eine deutliche Verbesserung der Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr einher: Konkret kann ein prozentualer Zuwachs von rund 10,5 Prozent verbucht werden. In absoluten Zahlen legte das Verkehrsaufkommen um mehr als 47.000 Fluggäste zu. Die Werte liegen jedoch nicht nur über jenen des Vorjahres, sie markieren auch einen neuen Sommerrekord für den Airport. Noch nie nutzten in den Sommerferien mehr Gäste den Ruhrgebietsflughafen.

Im Zuge dieser positiven Entwicklungen verzeichnete auch der August neue Spitzenwerte: Insgesamt zählte der Dortmund Airport in diesem Monat 337.628 Fluggäste. Damit übertrifft der August den bisherigen Rekordmonat Oktober 2024 mit damals rund 321.000 Reisenden und setzt einen neuen Höchstwert. Flughafengeschäftsführer Ludger van Bebber blickt auf die vergangenen Wochen zurück und betont: „Wir konnten in diesem Jahr einen überaus erfolgreichen Reisesommer erleben und freuen uns, dass so viele Menschen den Dortmund Airport als Start- und Endpunkt ihrer Urlaubsreise gewählt haben. Die Sommerferien bestätigen einmal mehr die starke und nachhaltige Erholung des Luftverkehrs am Standort Dortmund. Mit über 490.000 Reisenden lagen wir nicht nur deutlich über dem Niveau des Vorjahres, sondern haben auch das Vorkrisenniveau zum wiederholten Mal übertroffen. Auch Spitzentage konnten unsere Mitarbeitenden gemeinsam mit den Partnern und Behörden vor Ort weitestgehend reibungslos bewältigen. Für diesen großartigen Einsatz möchte ich meinen Dank aussprechen.“

Reisen zwischen Dortmund und dem polnischen Kattowitz landen mit mehr als 50.000 Fluggästen wieder auf Platz 1 der Beliebtheitsskala. Ebenfalls stark nachgefragt war die Mittelmeerstrecke nach Palma de Mallorca (43.563 Passagiere), dicht gefolgt von Tirana (39.401 Passagiere) und Antalya (31.887 Passagiere). Insbesondere die Verbindung zur türkischen Urlaubsregion Antalya hat im Vorjahresvergleich stark zugelegt. SunExpress hat die Fre-quenzen erhöht und seit April bedient auch Pegasus die Strecke, wodurch das Passagieraufkommen mehr als verdoppelt wurde. Besonders starke Wachstumsraten wiesen außerdem die Verbindungen nach Belgrad (+178 Prozent), Tirana (+155 Prozent) und Tuzla (+171 Prozent) auf. Die Verbindung ins rumänische Cluj-Napoca verzeichnete mit durchschnittlich 96,6 Prozent die höchste Auslastung.

Flughafen Dortmund