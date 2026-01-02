Rekordpassagierzahlen in Nürnberg

Eurowings Airbus A320 startet am Flughafen Nürnberg (Foto: Flughafen Nürnberg)

Der Flughafen Nürnberg konnte im vergangenen Jahr mehr als 4,5 Millionen Passagiere abfertigen. Der Jubiläumspassagier wurde wenige Stunden vor Jahresende gezählt.

Kurz vor dem Jahreswechsel wurden am Airport Nürnberg mit Petra B. und Waldemar S. der 4,5-millionste Passagier begrüßt – ein neuer Rekord in der 70-jährigen Geschichte des Flughafens. Damit wurde der bisherige Höchstwert aus dem Jahr 2018 übertroffen. Die Passagierzahl am Airport Nürnberg ist im Vorjahresvergleich um 12 Prozent gewachsen. Zum Vergleich: Die Entwicklung im deutschen Durchschnitt lag bis einschließlich November 2025 bei rund 3,5 Prozent.

Die Jubiläumsgäste wurde beim Check-in zum Corendon Airlines-Flug XR563 am 31. Dezember 2025 nach Gran Canaria überrascht und erhielten als besonderes Geschenk einen Gutschein für 4,5 Jahre kostenfreie Nutzung der Dürer Lounge.

„Wir sind sehr stolz auf diesen Erfolg“, sagt Dr. Michael Hupe. „Die hohe Nachfrage und unser zweistelliges Wachstum zeigen, dass wir mit unserer Strategie richtig liegen. Insbesondere unsere Vertriebsaktivitäten bei touristischen und Low-Cost-Airlines haben dazu beigetragen, das Flugangebot für die Einwohner der Metropolregion zu verbessern und den Incoming-Tourismus in die Region weiter zu stärken.“

Der Geschäftsführer blickt für 2026 optimistisch nach vorne: „Die Prognosen deuten auf eine weiterhin positive Verkehrsentwicklung hin. Zusätzlich zum Kapazitätsausbau auf vielen Bestandsstrecken werden neue Ziele wie Beirut, Bodrum und Rabat aufgenommen“, so Dr. Hupe.

Dass der 4,5‑millionste Gast an Bord einer Corendon‑Maschine unterwegs war, passt zur Entwicklung der Airline am Standort. Corendon fliegt Nürnberg seit 2005 regelmäßig an, betreibt seit 2019 eine Basis vor Ort. Die Airline ist damit ein wichtiger Bestandteil des touristischen Angebots der Region. Mit Blick auf die starken Passagierzahlen setzt Corendon den Ausbau fort: Ab Mai 2026 stationiert die Airline ein zweites Flugzeug in Nürnberg und bietet damit bis zu 14 Urlaubsziele an.

Flughafen Nürnberg