Rekordnachfrage bei United Airlines

United Airlines Boeing 737 in Star Wars Bemalung (Foto: United)

Für die bevorstehenden Festtage registriert United Airlines eine besonders hohe Nachfrage von mehr als 500 Tausend Passagieren am Tag.

Erwartungsgemäß wird die Fluggesellschaft in dem Zeitraum vom 19. Dezember 2024 bis zum 6. Januar 2025 mehr als 9,9 Millionen Passagiere befördern, rund zwölf Prozent mehr als noch im Vorjahr. Im Schnitt werden in dieser Zeit jeden Tag über eine halbe Million Passagiere mit United reisen, an einzelnen Tagen sogar mehr als 540.000. Um diese große Nachfrage bedienen zu können, erweitert United das Angebot um fast 500 auf knapp 4.500 Flüge täglich. Neben den großen Drehkreuzen New York/Newark, Washington, D.C., Chicago, Houston, Denver und San Francisco stehen bei den United-Passagieren zu den Weihnachtstagen und zum Jahreswechsel Orlando, Las Vegas, Fort Lauderdale, Honolulu sowie die mexikanische Stadt Cancún besonders hoch im Kurs.

Um die Reise möglichst stressfrei zu gestalten, empfiehlt United allen Fluggästen, die United-App zu nutzen. Mit ihrer Unterstützung bleibt man nicht nur permanent gut informiert, sondern kann auch Zeit sparen. So hilft die App dabei, dass Passagiere an den Flughäfen im Schnitt 30 Minuten weniger Zeit benötigen, weil sie zum Beispiel schneller das Gepäck aufgeben oder die Sicherheitskontrollen passieren können. Über den Gepäck-Tracker behalten sie permanent im Blick, wo sich ihr Koffer gerade befindet. Zudem hilft die App dabei, den favorisierten Sitzplatz im Flugzeug zu reservieren und dass Familien mit Kindern während des Fluges nicht getrennt voneinander sitzen müssen.

