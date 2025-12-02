Reisetipps von Air Astana

Air Astana Boeing 787-9 Dreamliner (Foto: Air Astana)

Mit Air Astana das neue kulturelle Highlight in der südkasachischen Metropole entdecken, Almaty überzeugt mit neuem Museum über zeitgenössische Kunst im Blickpunkt.

Das kürzlich eröffnete Almaty Museum of Arts setzt ein deutliches Zeichen für die noch junge, aber lebendige Kunstszene Kasachstans. Nurlan Smagulov, erfolgreicher Geschäftsmann und leidenschaftlicher Sammler, wollte den Werken Raum geben, sich zu entfalten. Gemeinsam mit dem Londoner Architekturbüro Chapman Taylor realisierte er diese Vision – einen Ort, der seit September 2025 zu inspirierenden Entdeckungen einlädt.

Lokaler Fokus, aber internationaler Einfluss

Die imposante zeitgenössische Privatsammlung Smagulovs umfasst mehr als 700 Exponate und bildet das Herzstück des Museums. Neben der kasachischen Kunst bekommen auch renommierte internationale Künstler einen passenden Rahmen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die zwölf Meter hohe Skulptur „Nades" des Spaniers Jaume Plensa im Außenbereich des Museums, die als Porträt der Seele konzipiert ist und die Betrachter dazu auffordert, sich in der jungen Frau mit Zöpfen wiederzufinden.

Die Verbindung aus Stadt und Bergen

Das Museum besteht aus zwei Gebäudeteilen mit insgesamt etwa 10.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche, die das Zusammenspiel von Stadt und Bergkulisse auf beeindruckende Weise widerspiegeln. Der eine, hauptsächlich mit Aluminium verkleidete Teil, soll das moderne Almaty würdigen, während der aus Kalkstein errichtete Teil auf das Tian-Shan-Gebirge verweist.

Das Museum ist Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 20 Uhr geöffnet. Tickets können bequem online unter www.almaty.art für 2.000 Tenge (etwa 3,50 Euro) erworben werden.

Mit Air Astana nach Almaty

Für Reisende aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Almaty Museum of Arts besonders bequem zu erreichen: Seit Juni dieses Jahres bietet Air Astana dreimal wöchentlich Nonstopflüge zwischen Frankfurt und Almaty an. Mit dem Winterflugplan wurden die Abflugzeiten wurden nochmal optimiert und bieten den Fluggästen jetzt mehr Möglichkeiten auch von weiter weg, entspannt zum Flughafen Frankfurt anzureisen. Neben dem neuen Kunstmuseum und weiteren Sehenswürdigkeiten in der kasachischen Metropole lädt das Umland auch zu ausgedehnten Wanderungen in Nationalparkes oder zum Skifahren auf dem Shymbulak, dem größten Skigebiet Kasachstans, ein.

Flüge können im Reisebüro, telefonisch bei Air Astana unter +49 (0)69 – 770 673 022 oder online auf www.airastana.com gebucht werden.