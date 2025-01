Reisemesse am Flughafen Münster Osnabrück

Flughafen Münster Osnabrück (Foto: Flughafen Münster Osnabrück)

Am kommenden Wochenende findet am Flughafen Münster Osnabrück eine Reisemesse statt, dabei dreht sich alles um das Thema Urlaub und Freizeitaktivität.

Die Messe „Reise & Freizeit“ lädt interessierte Besucher ein, sich über aktuelle Tourismustrends und Reise-Highlights zu informieren. Zahlreiche lokale, regionale und nationale Tourismusorganisationen stellen ihr aktuelles Angebot vor. Viele weitere Aussteller präsentieren zum Beispiel die neuesten Wohnmobile, e-Bikes und Fahrradmodelle.

Der FMO stellt an diesem Wochenende das umfangreiche Flugprogramm des Jahres 2025 vor und informiert Besucherinnen und Besucher über Destinationen, Airlines, Flugzeiten und Abflugtage. Die am FMO ansässigen Reisebüros halten tolle Urlaubsangebote bereit. Übrigens, für alle Gäste, die an diesem Tag vor Ort eine Reise oder einen Flug ab FMO buchen, gibt es einen Parking-Gutschein über 15 Euro.

Die Messe „Reise & Freizeit“ findet statt

Samstag, 25. Januar, von 10 Uhr bis 17 Uhr

Sonntag, 26. Januar, von 11 Uhr bis 17 Uhr.

Der Eintritt ist frei. Parkplätze stehen in den Parkhäusern PA und PB zum Preis von 2,50 Euro pro Stunde zur Verfügung.

Für Flughafenbegeisterte bietet der FMO-Besucherservice während der Messe Kurzführungen an. Kosten 5 Euro pro Person, teilte der Airport mit.

FMO