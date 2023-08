ReiseBlick Leser küren Singapore Airlines

Wie bereits in den Vorjahren 2008 und 2009, wählten die Leserinnen und Leser des ReiseBlick Singapore Airlines auch für das Jahr 2010 zur besten Airline in der Kategorie Langstrecken-Flug ab Zürich.

Die Leserschaft des Reise-Magazins bewertete in einer Umfrage die Leistungen verschiedenener Airlines nach verschiedenen Kriterien. Singapore Airlines belegte auch dieses Jahr in der Kategorie „Beste Airline auf Langstrecken“ den ersten Platz. Die jährlich stattfindende Umfrage richtet sich an die Leserinnen und Leser, die im vergangenen Jahr geflogen sind. Die Umfrage deckt die folgenden Kriterien ab: Qualität, Kundenzufriedenheit beim Check-in und an Bord, Sicherheit vor und während des Fluges sowie Freundlichkeit des Personals, das Bordunterhaltungssystem, Beinfreiheit, Pünktlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis. „Wir freuen uns darauf, die Auszeichnung auch dieses Jahr entgegennehmen zu dürfen. Es ist natürlich von grosser Bedeutung, dass unsere Kunden unsere Dienstleistungen schätzen“, so ChowHwee Chia, General Manager von Singapore Airlines. „Dieser Award motiviert uns und wir arbeiten stets hart daran, unseren Fluggästen Komfort und einen ausgezeichneten Service zu bieten.“ Singapore Airlines nahm am vergangenen Donnerstag im Hotel Greulich in Zürich die Auszeichnung entgegen. Die Reise-Blick-Awards werden seit 6 Jahren von dem auflagestärksten Schweizer Reise-Magazin verliehen. Auch beim der Travel Star Award-Nacht letzten November in Montreux, durfte Singapore Airlines einen Award für die beste Langstrecken-Airline des Jahres (nonstop) entgegennehmen. Singapore Airlines fliegt täglich von Zürich nonstop nach Singapur. Das Streckennetz der Fluggesellschaft umfasst insgesamt 63 Ziele in 34 Ländern. Die Singapore Airlines A380 ist mit einem 86 Zentimeter breiten Business Class-Sitz, dem breitesten seiner Klasse, ausgestattet. Jeder Sitz bietet Zugang zum Gang und lässt sich in ein komfortables, komplett flaches Bett verwandeln.