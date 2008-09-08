Regioliner kommt von Piste ab

Ein Linienflugzeug von SkyWest Airlines kam gestern nach der Landung in San Antonio von der Piste ab. Die Maschine war von Los Angeles her gekommen.

Verletzt wurde von den 52 Fluggästen und vier Besatzungsmitglieder glücklicherweise niemand. Die Passagiere mussten mit dem Flughafenbus zum Terminal gebracht werden. Das Flugzeug von SkyWest Airlines war für United Express unterwegs. Die Hauptpiste des San Antonio International Airport musste für zwei Stunden geschlossen werden.