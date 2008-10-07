Regierungen unterstützen Alitalia Lufthansa Zusammenarbeit

Die deutsche und die italienische Regierung hiessen eine mögliche Minderheitenübernahme der italienischen Alitalia durch die deutsche Lufthansa gut.

CAI, die mit der Rettung von Alitalia betraute Gruppe, wird in den kommenden Wochen einen ausländischen Partner für die Fluggesellschaft wählen. Es wird ein Wettstreit zwischen Air France-KLM und Lufthansa erwartet, den das deutsche Unternehmen wahrscheinlich gewinnen wird.

An einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Angela Merkel sagte Silvio Berlusconi, er würde einer Allianz mit Deutschland positiv gegenüberstehen, da sie bisher gut mit dem Land zusammengearbeitet hätten. „Die Entscheidung liegt natürlich bei Alitalia und Lufthansa,“ fügte er an. Auch Merkel würde eine Zusammenarbeit von Alitalia und Lufthansa begrüssen, sie könne darüber aber nicht entscheiden.