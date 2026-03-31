Reger Osterferienverkehr am Flughafen Frankfurt

Flughafen Frankfurt (Foto: Flughafen Frankfurt)

Der Flughafen Frankfurt rechnet über die Osterferien mit rund 3.1 Millionen Passagieren.

In der vergangenen Woche begannen in Hessen und in weiteren Bundesländern die Osterferien. Vom 27. März bis zum 12. April erwartet der Flughafen Frankfurt (FRA) rund 3,1 Millionen Passagiere und damit einen Anstieg des Passagieraufkommens. Allein am ersten Ferienwochenende vom 27. bis zum 30. März starten 721.000 Passagiere ab FRA. Zudem beginnt am 29. März der Sommerflugplan.

Wichtige Hinweise zu Grenzkontrolle und Anreise für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger

Aufgrund des insgesamt hohen Passagieraufkommens rechnet Flughafenbetreiber Fraport mit Wartezeiten, insbesondere an der Grenzkontrolle für Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger. Hintergrund sind die gestiegenen Erfassungsanforderungen der Europäischen Union für Nicht-EU-Passinhaberinnen und -inhaber. „Gemeinsam mit den Behörden und den Fluggesellschaften ergreifen wir als Flughafenbetreiber alle Maßnahmen, um Wartezeiten zu reduzieren“, erklärt ein Fraport-Sprecher. „Dazu zählen beispielsweise ein erhöhter Personaleinsatz oder eine dynamische Wegeführung der Passagiere, um einzelne Kontrollstellen zu entlasten. Wir rechnen in den Spitzenzeiten dennoch mit deutlich erhöhten Wartezeiten und bitten insbesondere Reisende aus Drittstaaten, dies bei ihrer Reisevorbereitung zu berücksichtigen.“

Fluggäste aus Drittstaaten, die eine Grenzkontrolle passieren müssen, sollten daher mindestens drei Stunden vor Abflug am Flughafen eintreffen. Weitere Hinweise zur Grenzkontrolle finden Reisende online. Für Flugreisen ohne Grenzkontrolle empfiehlt Fraport folgende Anreisezeiten: EU-Passagiere mit Aufgabegepäck sollten etwa 2,5 Stunden vor Abflug im Terminal sein, EU-Fluggäste mit ausschließlich Handgepäck etwa zwei Stunden vorher.

Koffer packen, einchecken und Gepäck aufgeben

Wer sich den Weg durch die Sicherheitskontrolle vereinfachen will, packt organisiert: Flüssigkeiten gehören in Einzelbehälter mit maximal 100 Millilitern und in einen wiederverschließbaren Plastikbeutel mit höchstens einem Liter Fassungsvermögen. Viele Airlines bieten bereits ab 24 Stunden vor dem Abflug einen Online Check-in an. Wer Aufgabegepäck mit zum Flughafen bringt, nutzt die Fast Bag Drop Automaten. Bei einigen Airlines ist die Gepäckaufgabe ab 23 Stunden vor Abflug möglich. In der Airlines-Übersicht finden sich entsprechende Informationen.

Zu den Osterferien erwartet der Flughafenbetreiber außerdem eine hohe Auslastung der Terminal-Parkhäuser und empfiehlt daher bei einer Anreise mit dem Auto, frühzeitig einen Parkplatz zu reservieren – das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Die Terminal-Parkhäuser können Freunde und Verwandte auch zum Bringen und Abholen nutzen. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln bietet sich ebenfalls an. Weitere Informationen zur Anreise mit der Bahn gibt es hier.

Gut zu wissen

Im Vorfeld des Reiseantritts informieren sich Fluggäste außerdem über Reisebestimmungen der Airline sowie des Ziellands. Dafür und für alle weiteren Fragen rund um die Flugreise und den Aufenthalt am Flughafen stehen der Reise Guide und der Frankfurt Airport Assistance bereit. Viele weitere Tipps finden Fluggäste auf der Website www.frankfurt-airport.com.